Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'in Güğü mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Recep Yıldız, balık avlamak için Kepsut'un Hotoşlar mahallesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için girdiği çayda boğularak hayatını kaybetti. Cesedi dalgıçlar tarafından dereden çıkarıldı. Derede boğularak, vefat eden Recep Yıldız'ın Pazartesi günü Dursunbey'in Güğü köyünde defin edileceği öğrenildi.
Balık avlamak için girdiği derede boğuldu
05.07.2020 - 21:58 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için giren şahıs, girdiği derede boğuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : balık,dere,boğulma,
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