Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika, İsrail, katar, Kazakistan ve Rusya başta olmak üzere ihracat potansiyeline yeni ülkeleri ekleyen şirket, üretiminin yüzde 60'ını iç, yüzde 40'ını dış pazara yönlendiriyor. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan "Orta Doğu, Afrika, Avrupa kıtalarında varız. Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ürünlerimize büyük talep gösteriyor. Pijama ve iç giyimde pandemi döneminde bu ülkelerden aldığımız talepte büyük artış gördük" diyor.