Amerika, İsrail, katar, Kazakistan ve Rusya başta olmak üzere ihracat potansiyeline yeni ülkeleri ekleyen şirket, üretiminin yüzde 60'ını iç, yüzde 40'ını dış pazara yönlendiriyor. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan "Orta Doğu, Afrika, Avrupa kıtalarında varız. Mısır, İran, Suudi Arabistan, Yunanistan ürünlerimize büyük talep gösteriyor. Pijama ve iç giyimde pandemi döneminde bu ülkelerden aldığımız talepte büyük artış gördük" diyor.
Yurt dışında da e-ticaret’le büyüdü
06.07.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç giyim, tekstil ihracatçılarının en önemli alanlarından biri. Amerika'dan BAE'ye kadar çok geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştiren iç giyim markalarından Yeni İnci, bu dönemde e-Ticaret ile büyümeye hız verdi.
Etiketler : Yeni İnci,
715946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715946.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER