Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen şahıslar sabah saatlerinde Savuca mahallesi Deniz caddesinde karşı karşıya geldi. Silahların konuştuğu olayda iki kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. M.D., H.K, E.T. ile diğer tarafta O.T, M.T, T.T. arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda H.K ve M.D. hayatını kaybederken, M.T.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hafif yaralı T.T.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olay sonrasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerek olay yerinde gerekse hareketlilik yaşanan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay sonrasında tarafların yakınları hastaneye koştu. Polis hastane girişine barikat kurdu. Olayla ilgili E.T ve O.T göz altına alınırken, geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.