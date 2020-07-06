Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 25 Haziran'da Avusturya'da meydana gele olayda, eşi tarafından öldürülen Bircan Dever'in cansız bedeni 3 gün önce nehirde bulundu. Talihsiz kadının cenazesinin Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Avusturya'da eşi tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek
06.07.2020 - 14:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avusturya'da eşi tarafından öldürüldükten sonra cenazesi nehirde bulunan kadın, Develi'de toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avusturya,eşi tarafından öldürülen kadın,
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