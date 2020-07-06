Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 25 Haziran'da Avusturya'da meydana gele olayda, eşi tarafından öldürülen Bircan Dever'in cansız bedeni 3 gün önce nehirde bulundu. Talihsiz kadının cenazesinin Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.