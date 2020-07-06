Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Kaymakamlık binasının 1’inci katında hizmet veren adliye binasında çalışan bir mübaşirin korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada 3’ü birinci derecen 2’si ise ikinci dereceden temaslı olduğu tespit edilen 5 adliye personeli güvenlik önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Aralarında 1 de hakimin bulunduğu öğrenilen 5 personelin 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacakları öğrenilirken, korona virüs testi pozitif çıkan mübaşirin tedavi altına alındığı öğrenildi. Adliye binası içerisindeki dezenfektasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken, binadaki güvenlik ve sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.