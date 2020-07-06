Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü. Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu. Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı.
Civcivlerini yiyen yılanı yakaladı
06.07.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyen yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.
Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü. Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu. Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : civciv,yılan,
716102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716102.aspx
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