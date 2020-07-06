Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 40 gün süren tedavinin ardından yenen Kartal Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, 2 kez plazma bağışında bulundu.

Fatih Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Mart'ta Türkiye'de koronavirüs vakaları çıktıktan sonra mahalle muhtarı olarak çeşitli bilinçlendirme ve yardım çalışmalarında bulunduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde sosyal yardımların kaymakamlık değil muhtarlıklar üzerinden verileceğinin açıklanmasının ardından vatandaşların sığınabilecekleri yer olarak muhtarlıklara yöneldiğini dile getiren Ekiz, şunları anlattı:

"Sabah muhtarlıkları açtığımız zaman bir hafta boyunca her gün 3-4 bin kişi geldi. Pandemi ve gıda yardımlarından faydalanabilmek için muhtarlığımıza müracaat ettiler. Bu süreç sosyal mesafe kuralları konusunda insanların bilinçli olmadığı ve maske takmanın, dezenfekte işlemlerinin oturmadığı dönemdi. Üzülerek söylemek gerekiyor ki bize yardıma gelen polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlar da maalesef o süreçte hastalığa yakalandı."

"Bu yaşa kadar yaşamadığım bir hastalık yaşadığımı hissettim"

Yardım dağıtımı sırasında yağmurda kaldığını dile getiren Ekiz, "Nisan ayında grip belirtilerim başladı ve merdivenlerden inip çıkamadığımı hissettim. Grip belirtileri yanı sıra ateş, ishal, baş ağrısı, vücut kırgınlığı ve 3 gün içinde aşırı kilo verme ortaya çıktı. 41 yaşındayım ve bu yaşa kadar yaşamadığım bir hastalık yaşadığımı hissettim." dedi.

Ekiz, durumunun ağırlaşması üzerine doktora gittiğini belirterek, ilk koronavirüs testinin negatif çıktığını ancak hastalık belirtilerinin devam etmesi nedeniyle ikinci testini Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaptırdığını söyledi. Ekiz, şöyle devam etti:

"Testimin sonucu pozitif çıktı. Bir gün hastanede tedavi altında kaldıktan sonra nefes darlığım olmadığı için tedavim evde devam etti. 3 gün antibiyotik ilaç tedavisi uygulandı ancak üçüncü günden sonra belirtilerim daha da ağırlaştı. Kilo kaybı yaşamaya başladım. Maalesef süreç benim için iyi geçmedi. Benden sonra eşim, çocuklarım, amcam ve amcamın çocuklarında da koronavirüs tespit edildi. Aile apartmanında oturduğumuz için ailemde toplam 21 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu kişilerin içinde belirtisi olan da tek kişi bendim. Eşim ve çocuklarım belirtileri olmadan Kovid-19'a yakalandı."

"İnsanlar benim yaşadıklarımı yaşasalar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar"

Fatih Ekiz, ilaç tedavisinin yanı sıra sarımsak, soğan, limon ve maydanoz tüketerek, doğal beslenerek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını kaydetti. Ekiz, şunları söyledi:

"Her gün 'yarın ölecekmişiz gibi' bir hastalık geçirdim. Belirtilerin başladığı ilk 15 günlük sürede yaklaşık 20 kilo kaybettim. Vücudumun her geçen gün çöktüğünü hissettim. Hastane ve evdeki tedaviyle beraber toplamda 40 günde Kovid-19'u atlatarak iyileşebildim. Bu bölgede ihtiyaç sahibi çocuklarımız muhtarlığa gelerek, kıyafetlerini, kırtasiye ihtiyaçlarını, defterlerini ve kalemlerini rahatlıkla alıp giderler. Hastalığım sürecinde bir yetim çocuğumuzdan 'Muhtarım, babam öldükten sonra sıfır yeni bir elbiseyi ve ayakkabıyı bana siz aldınız. Ne olursunuz ölmeyin.' mesajı geldi. Bu mesajda çok ağladım. Koronavirüste etrafımda aldığım oyun 10 katı kadar kişinin beni araması çok mutlu etti."

Kovid-19'u yenmesinin ardından muhtarlık görevine Ramazan Bayramı'na yakın başladığını, hijyen ve maske takılması konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Ekiz, "Koronavirüsü yenip iyileştikten, iyi olduğuma dair antikor testini yaptırdıktan, negatif sonucu aldıktan sonra 2 kez plazma bağışında bulundum. Önümüzdeki günlerde üçüncü plazmayı da bağışlayacağız. Herkesten isteğim, devletin ve belediyelerin uyguladığı kurallara kızmayalım, bunlara uyalım, uymayanları uyaralım ve kalp kırıp incitmeyelim. Benim yaşadıklarımı yaşasalar insanlar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar." diye konuştu.