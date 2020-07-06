Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2016'nın Haziran ayından bu yana kayıp olarak aranan Ali Niyazi Kahyaoğlu ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu Kahyaoğlu'nun kaybolmasıyla ilişkisi olduğu belirlenen Y.Ç. Kocaeli'de gözaltına alındı. Y.Ç. ifadesinde A.N.G. ile Kahyaoğlu'nu aralarındaki alacak meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. Y.Ç., Kahyaoğlu’nun cesedini evin banyosunda parçaladıktan sonra Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Ekipler tarafından A.N.G. de Kırklareli'de gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi. Zanlılardan Y.Ç.’nin ormanlık alanda gösterdiği yerde yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve A.N.G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.