Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce tüfeğini temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu eşini vuran ve ölümüne sebep olduğu iddia edilen İsmail D. (85) yaşından dolayı serbest kaldı. Dosyanın yargıtaya taşınması sonucunda bozulan karar ile 5 yıl sonra yeniden yargılanan İsmail D., hapis cezasına çarptırıldı.
Adliye çıkışında tekerlekli sandalye ile polis aracına götürülen 85 yaşındaki adam, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yanlışlıkla eşini vuran adamı yaşı da kurtaramadı
07.07.2020 - 14:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de 5 yıl önce eşini yanlışlıkla vuran 85 yaşındaki adam, Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden yargılanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce tüfeğini temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu eşini vuran ve ölümüne sebep olduğu iddia edilen İsmail D. (85) yaşından dolayı serbest kaldı. Dosyanın yargıtaya taşınması sonucunda bozulan karar ile 5 yıl sonra yeniden yargılanan İsmail D., hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yaşlı adam,silahlı saldırı,
716306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716306.aspx
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