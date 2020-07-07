Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne başvuran ve yapılan test sonucu pozitif çıkan Edirneli Kuyumcu esnaflarından Rahmi Cömert, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde 80 gün tedavi gördüğünü söyledi.

"37 gün entübe olarak yoğun bakımda kaldım"

Tedavi süresinin 37 gününü entübe olarak geçirdiğini ifade eden Cömert, çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, vatandaşların kendisini uzun süre görünmeyince vefat söylentilerinin yayıldığını ve ailesine başsağlığı telefonları gelmeye başladığını anlattı.

"Maske ve sosyal mesafe çok önemli"

Tedavi süreci tamamlanınca taburcu olan Cömert, kendisini işyerinde gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Herkesin kendisini vefat ettiğini bildiğine veryansın eden Cömert, ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu.

"Bana bir şey olmaz demeyin"

“İnsanlar tehlikenin farkında değil” diyen Cömert, “Bana bir şey olmaz denilmemeli. Bu virüs herkese bulaşabilir” açıklamasında bulundu.

Kızına başsağlığı telefonları geldi

Edirne’de bir fabrikada çalışan ve Cömert’in vefat ettiği söylentilerini duyunca Cömert’in kızını arayıp başsağlığı dileyen Mustafa Akan da, vefat haberinin gerçek olmadığını öğrenince sevindiğini ancak birçok kişinin Cömert’in vefat ettiğini bildiğini belirtti.