Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesapları üzerinden 'Gelibolu'ya selam' başlık etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Başta yaz tatilinde olan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye'yi Gelibolu ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet eden Selçuk, paylaşımında, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa. Hepinizi Gelibolu’nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk'tan, Gelibolu ağaçları anısına fidan dikme çağrısı
07.07.2020 - 15:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepinizi Gelibolu’nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı,Ziya Selçuk,Gelibolu,
716326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716326.aspx
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