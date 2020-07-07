Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir demir çelik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Yunus Demiryürek, sabah saatlerinde iş makinesini tamir ederken, aracın kovasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İşçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Yunus Demiryürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.