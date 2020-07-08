Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asker uğurlama törenlerine vatani görevinin yapacak kişinin sadece birinci derece akrabaları katılabilecek. Kısıtlamalara uymayanlara idari para cezası kesilecek.

Ankara ‘da da asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına müsaade edilmemesi kararı alındı. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.

Kısıtlamanın bir diğer adresi ise Hatay. Hatay'da kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebep olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.