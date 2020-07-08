Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Temmuz 2018'de, Uzunköprü’den yola çıkan yolcu treni 17:00 sularında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar mevkiinde raylardan çıkarak devrilmişti. Olayda 25 kişi hayatını kaybetmiş 317 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın yıldönümü olması nedeniyle Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş mahallesinde anma töreni düzenlendi.



Tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel, “2 yıl önce bu saatlerde oğlumun sesini duyuyordum. Onun hayatta olduğunu biliyordum. Onun babaannesinin dedesinin yanında neler yaptığını biliyordum. Bana diyordu ki annecim saat 19.30 da İstanbul da olacağım, beni karşılar mısın? Ben onu karşılayamadım. Hiç gitmiyor o gün gözümün önünden hiç gitmiyor. 2 yıl geçti bizi paramparça parçalayarak geçti. Benim yüreğim burada bütün annelerin acısı benim yüreğim burada bütün babaların acısı hepimiz aynı yüreği taşıyoruz” dedi.



Program raylara çelenk koyulması, kuran tilaveti ve tren kazasında eşini kaybeden Ekrem Tuna’nın evini anıt eve çevirip açılışı yapılması ile program son buldu.