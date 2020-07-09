Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Valisi uyardı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
09.07.2020 - 10:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Gaziantep,koronavirüs,covid-19,Davut Gül,
716737 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716737.aspx
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