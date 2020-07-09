Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında beyaz bir araçla iş yerinin önüne gelen 3 maskeli hırsız kapalı olan kapıyı levyeyle zorlayarak içeriye girdiler. İki şahıs içeriye girerken diğer şahıs ise açık olan kapıyı kapatarak dışarıda gözcülük yaptı. İçeride değerli eşya arayan hırsızlar aradıklarını bulamayınca kasada bulunan 15 lirayı alıp geldikleri gibi kayıplara karıştılar. Gelen sesler üzerine üst katta oturan vatandaşlar durumu polis ve dükkan sahibine bildirdi. Olay yerine gelen iş yeri sahibi kapının açık olduğu fark etti. İçeriye giren sahibi hırsızların sadece 15 lira bozuk para aldığını tespit etti. Polis ekipleri ise hırsızların girdiği işyerinde incelemede bulundu. Hırsızların o anları ise sanayi saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Başvuru sonrası araştırma yapan polis ekipleri zanlıları kısa sürede yakalamayı başardı.