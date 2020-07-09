Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRABZON

Trabzon’un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Köprübaşı ilçesinde ise heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı.

Trabzon’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Yomra ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri olay yerine giderek, 2’si yaşlı 14 kişiyi kurtardı. Sürmene ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar bir evde mahsur kaldı. Heyelan tehlikesi olan bölgede mahsur kalan 7’si çocuk 10 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafında kurtarılarak güvenli bir bölgeye getirildi.

Köprübaşı’nda ev heyelan nedeniyle yıkıldı

Köprübaşı ilçesinde de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda 3 katlı bir ev yıkıldı. Yağmurlu Mahallesi Abolu mevkiinde 85 yaşındaki Abdullah Uzunyakup’un evi tamamen yıkılırken, ses geldiğini duyarak evden çıkan Uzunyakup ve gelini Muazzez Uzunyakup dakikalarla kurtuldu. Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, heyelan nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bazı mahalle yolları ulaşıma açıldı

Trabzon’un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde dün öğle saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası kapanan bazı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, heyelanın ardından Sürmene ve Köprübaşı ilçelerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Başkan Zorluoğlu, heyelandan etkilenen hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 24 saat vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Tek tesellimiz heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmamasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanınızdayız. Arkadaşlara gerekli talimatları verdim. Ne gerekiyorsa yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Devletimizin yanımızda olduğunu bilmek bizleri memnun etti” diyen ilçe sakinleri, “Heyelan olur olmaz ekipler buraya geldi ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu ve ilçe belediye başkanlarımız bizlere moral verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kapanan mahalle yollarının açıldığı ve ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

GİRESUN

Giresun genelinde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve Tirebolu, Görele, Epsiye, Doğankent ve Çanakçı ilçelerini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle karayollarına heyelanlar meydana geldi.

Aşırı yağış nedeniyle Doğankent-Tirebolu karayolunun Eymür köyü Kavraz mevkii, Görele ilçesi Gürpınar köyü yolu, Espiye ilçesi Soğukpınar köyü Tugyanaltı mevkii, Doğankent Kozköy karayolu ve Güce ilçesi Yukarıboynuyoğun köyü yolunda heyelanlar meydana geldi.

Trafiğe kapanan yollar, sabah saatlerinde İlçe Özel İdare ekipleri ve Karayolları ekipleri tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Güregeriş mevkii, Saylıdere mevkii ve Karabörk köyü Hes barajı mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu trafiğe kapanan karayollarında çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca Doğankent ilçesi Söğütağzı köyünde Nuriye Kargın isimli vatandaşın ahırını su basması sonucu Doğankent İtfaiyesi tarafından su tahliye edildi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

RİZE

Rize'de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış kenti etkisi altına aldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve ara ara şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesinde trafo merkezinde de patlama meydana geldi. Ufak çapta meydana gelen patlama nedeniyle ilçede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. İlçe merkezinde bazı iş yerlerini su basarken, şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Gece başlayarak gün içinde şiddetini artırarak devam eden yağışlar nedeniyle Pazar Belediye ekipleri şehir merkezinde tıkanan mazgalları açarak su akışını sağlarken, iş makineleri ise yağmur sularının taşıdığı moloz ve taş yığınlarını kaldırarak yol trafik güvenliğini sağladı.

Yetkililer, yağışların devam edeceğini belirterek tedbirli olunması noktasında uyarılarda bulundu.