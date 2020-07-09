Perşembe pazarında çanta çalındığı ihbarı üzerine bölgede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Hızlı davranan ekipleri görünce kaçmaya başlayan kapkaççı Niger D. pazardan çıkamadan ekiplerce yakalandı.
Suçüstü yakalanan Niger D.’nin adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.