Perşembe pazarında çanta çalındığı ihbarı üzerine bölgede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Hızlı davranan ekipleri görünce kaçmaya başlayan kapkaççı Niger D. pazardan çıkamadan ekiplerce yakalandı.
Suçüstü yakalanan Niger D.’nin adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.
Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı
09.07.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir süre önce benzer suçlara karışan kapkaççı Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Perşembe pazarında çanta çalındığı ihbarı üzerine bölgede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Hızlı davranan ekipleri görünce kaçmaya başlayan kapkaççı Niger D. pazardan çıkamadan ekiplerce yakalandı.
Etiketler : Bursa,
716812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716812.aspx
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