Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda 16 yıldır ailesiyle beraber göçer hayatı yaşayan Zeynep Bilge, hasta olan annesinin yerine berivanlık ve çobanlık yapıyor. Annesi, babası ve 2 kardeşi ile yaşama tutunmaya çalışan Bilge, "İdil'den her sene Beytüşşebap yaylalarına geliyoruz. Annem rahatsız olduğu için ben tüm işleri yapmaya çalıştım. Bu yaşıma geldim asla hayatımdan işimden ailemden şikayetçi olmadım. Kadınlar bir şey yapmıyor diyorlar. Kendine güvenen kim varsa gelsin bir gün yaptığım işi yapsın. Her gün bir yerdeyiz. Bir kız için çobanlık çok zor ama ben alıştım. Eşeğim var, yiyecek ve içeceklerimi sırtına bağlıyorum. Bir el feneriyle gece gündüz çobanlık yapıyorum. Kuzu kırkma dönemi olduğu için kuzularımı 5 günde bitirdim. Kavurucu güneşin altında çalışmak çok zor. Buradan tüm genç kızlara seslenmek istiyorum belki nefret ettiğiniz hayatınız birinin hayalidir, değerini bilin" diye konuştu