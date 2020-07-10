Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Aktaş (19) motosikletle Köprübaşı'dan Adaköy mevkisi istikametine seyir ederken kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.