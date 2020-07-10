Alınan bilgiye göre, Haymana'nın Cihanşah Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ş.D. ve eski muhtar olduğu öğrenilen babası A.D. silahla vuruldu. Haymana Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.D. kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olduğu öğrenilen A.D. ise helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Olayla ilgili baba-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
10.07.2020 - 15:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Haymana ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,silahlı kavga,
717079 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717079.aspx
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