Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Germencik Selatin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngör Yergök (40) idaresindeki 16 L 8779 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yergök’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.