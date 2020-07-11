Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağı yakında meydana geldi. Serhat A. yönetimindeki 33 L 1634 plakalı Hundai marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Abdurrahman H. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücüler olmak üzere 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı
11.07.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağı yakında meydana geldi. Serhat A. yönetimindeki 33 L 1634 plakalı Hundai marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Abdurrahman H. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücüler olmak üzere 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Adıyaman,
717225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717225.aspx
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