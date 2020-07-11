Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptığı çalışmalarda aranan 107 şüpheli şahsı yakaladı. Ekipler, 14 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 19 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 8 şahsa da kabahatler kanununa aykırılıktan işlem yaptı.
Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 45 gram uyuşturucu madde, 5 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara, 8 adet tabanca, 183 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 4 adet kesici alet, 1 adet kapkaç konusu cep telefonu, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 2 adet çalıntı cep telefonu, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı kamera, bir miktar çalıntı para ile çeşitli türde çalıntı takı ve ziynet eşyası ele geçirdi.