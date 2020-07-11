Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaynak ustası Mehmet Dal, bir işyerinin çatı bölümünde çalışıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Dal, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlarım ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kaynak ustasını Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Dal, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.