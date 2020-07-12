Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu tür fabrikaların Güney Doğu Asya, Çin, Endonezya gibi yerlerde yoğunlaştığını ama Avrupa ve Amerika’da da bu tür fabrikaların olduğunu ifade eden Soyhan, ABD’nin Oklahoma eyaletinde de benzer bir patlama yaşandığını hatırlattı. Bu kazaların tamamen ortadan kaldırılabilmesi için ülkenin kendi dinamiklerine, toplumuna uygun yönetmelikler çıkarması ve bunları dinamik bir şekilde gelişen teknolojiyle yenilemesi gerektiğini belirten Soyhan, bu olayların tekrar yaşanmaması için SAÜ bünyesinde Yangın Araştırma ve Uygulama Kontrol Merkezini kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Soyhan, şunları kaydetti: Bu tür yangın ve patlamalarda direkt haberleşme kanalı kurup patlama riskleri öncesi bu tür tesisleri uyarabileceğimiz dinamik bir yapıya kavuşmak istiyoruz. Bu yapı NATO, Amerika ve İsveç’te var, onlar sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Bizde böyle bir mekanizma yok. Yangın ve patlamalarda tek bir merkezden yönetim çok önemli. Bu konunun Türkiye’de tek bir merkezden yönetilmesi, yeni teknolojileri ilgili birimlere aktarması, tedbirleri alması gereken bir merkez oluşturulması lazım.



HAVAİ FİŞEKLER KANUN TEKLİFİ:

Satış ve ithal yasaklansın

∂ CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, hava fişeklerinin satılması ve ithalinin yasaklanmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Havai fişeklerin kullanımının oluşturduğu olumsuz etkilerin ve tehlikelerin önüne geçilmesi amaçlanan teklife göre havai fişek üreten, ithal eden, satışını yapan kişilerin, yasaktan dolayı herhangi bir mağduriyete uğramamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığınca yönetmelik çıkarılacak. Kanuna eklenecek bir madde ile olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarla sınırlı olmak şartıyla havai fişeklerin ithal edilmesine ve kullanılmasına izin verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı yetkili kılınacak.