Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte düğüne giden Hamza Sertel (11), arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başladı. Daha sonra bir gencin yanına gelen çocuk, ‘Abi ayağımı bir şey ısırdı’ dedi. Gencin ailesine haber vermesiyle sağlık ocağına götürülen küçük çocuk, buradan da Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fenalaşan Hamza hayatını kaybetti. Küçük çocuğun akrep ya da yılan sokması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.