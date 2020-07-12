AFAD'tan alınan bilgiye göre, saat 15.14'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
12.07.2020 - 15:36 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,deprem,son depremler,12 temmuz deprem,
717501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER