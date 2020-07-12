Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan’da 1 Temmuz itibarıyla belirli kurallara uyularak yapılması gereken düğün ve kına törenlerinde tedbirlerin göz ardı edilmesi Covid-19 vakalarının da artmasına neden oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, düğün ve kına törenlerindeki tedbirlere uyulmaması nedeniyle vakalarda artış gözlemlendiğini söyledi. İlçedeki bir kına gecesi ve ardından düzenlenen düğün töreni sonrası artış gösteren vakaların İlçe Sağlık Müdürlüğünce titiz bir şekilde takip edildiğini kaydeden Kaymakam Demir, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de 1 Temmuz itibarıyla düğün, nişan ve kına gecesi gibi törenlerin belirli kurallar dahilinde yapılması kararlaştırıldı. Törenlerle ilgili alınması gereken tedbirlere uyulmadan yapılan bu törenler, virüsün yayılmasına ortam hazırlıyor. Nitekim ilçemizde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Covid-19 vakalarında artış yaşanmıştır. Vaka sayılarındaki bu artış, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Filyasyon ekiplerimiz, hassasiyetle gerekli bütün saha çalışmalarını yapmaktadır" dedi.



Söz konusu kına gecesi ve düğün töreni ile ilgili olarak tedbirlere uymamak ve kamu sağlığını tehlikeye atmak suçundan düğün sahipleri ve işletme hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığını belirten Kaymakam Demir, "Gerekli ceza da uygulanacaktır. Bu ve benzeri hadiselerin tekrarının yaşanmaması için de gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu mutlu günlere gölge düşürmemek için alınan tedbirler doğrultusunda hareket etmeleridir. Rehavete kapılmayarak tedbiri de elden bırakmamak en büyük görevimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.



Elbistan’daki pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmek için tüm kurumların seferber olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, şunları kaydetti:

“Hep birlikte verdiğimiz bu sınavı başarılı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bizler, bilim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili bakanlıkların çalışmalarının kentimizde en üst düzeyde yansıması için çaba gösteriyoruz. Tedbirin elden bırakılması, hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edilmemesi halinde karşılaşacağımız sonuç hiç iç açıcı olmayacaktır.



Vatandaşlarımızdan, günlük yaşamlarında ve düğün, kına gecesi ya da nişan gibi törenlerde Covid-19 konusunda alınmış bütün karar ve tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kuralına azami gayret göstermelerini istiyoruz. Cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları ve kurumlarımıza yardımcı olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.