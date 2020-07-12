Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, bir kişi de Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Gölhisar Kaymakamlığınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi. Yusufça beldesinin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatılırken jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı. Beldede testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutulduğu bildirildi.