Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Alt Komisyon Başkanı Derya Bakbak yapıyor bu tahmini. Bakbak'ın verdiği bilgiye göre, mesleklerin yaklaşık yüzde 75'i bilgisayar ve teknoloji içerikli olacak. Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (BTMM-STEM) olarak gruplandırılan bu alanlar, geleceğimizi de şekillendirecek. Nasıl gerekliliğini bilsek de cesaret edemediğimiz evden çalışma, pandemide zorunluluk oldu, dev şirketler dahi bundan böyle 'evden çalışmaya devam' kararı verdiyse, teknoloji merkezli diğer sistem ve meslekler de bir anda vazgeçilmez olabilecek. Bu nedenle yapılması gereken, çocukların teknoloji ve mühendislik merkezindeki mesleklere yönlendirilmesi. Neyse ki ülkemizde bu alanı tercih edenlerin oranı Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumda.