Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesinde meydana gelen sel felaketinde 1 şantiye çalışanı hayatını kaybederken, anne, baba ve bir çocuk olduğu öğrenilen aile de kayboldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sel felaketinin yaşandığı şantiyeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Doruk, ciddi bir felaket yaşandığını belirterek, “Dün akşam saat 19.30 sıralarında Yusufeli Barajımızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp. Anne, baba ve bir çocuğunu arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç cüruf altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş. Özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor. Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin’den Erzurum’a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.