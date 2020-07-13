Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven'in 'hakaret', 'kasten yaralama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz'un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.
Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu
13.07.2020 - 12:08 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven'in 'hakaret', 'kasten yaralama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılması istendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ozan Güven,Deniz Bulutsuz,
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