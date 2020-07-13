Olay Ertuğrulgazi Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İkinci kata mantolama yapmak için iskelede çalışan Necmettin A.(55), dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
13.07.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binaya mantolama yaparken iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : işçi,mantolama,
717705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717705.aspx
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