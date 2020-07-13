Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden ambulans, yolda ilerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Kurşunların ambulansın arkasında bulunan oksijen tüplerine isabet etmemesi olası faciayı önlerken, saldırıyı gerçekleştirenin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'da ambulansa silahlı saldırı!
13.07.2020 - 14:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde doğum vakasını almaya giden ambulans, seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,ambulans,kurşun,saldırı,
717726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717726.aspx
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