Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü için alınan 14 günlük karantina kararını Yıldızeli Kaymakamlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımda, "Yıldızeli İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla 13.07.2020 tarihinden itibaren ilçemiz Geynik Köyü 14 gün karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımıza alınan kararların uygulama noktasında teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi
Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
13.07.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,Yıldızeli,karantina,koronavirüs,
717744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717744.aspx
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