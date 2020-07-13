Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı. Alınan bilgi üzerine ikamete yapılan operasyonda ekili vaziyette toplam 173 kök Hint keneviri ile 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.

Hint keneviri ile ilgili adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.