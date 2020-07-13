Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde su patlağı nedeniyle tuhafiyeci Muzaffer Arabacı’nın bodrum katta bulunan deposunu su bastı. Su altında kalan tuhafiye malzemeleri kullanılamaz hale gelen iş yeri sahibi Muzaffer Arabacı, zararının yaklaşık 30 bin lira civarında olduğunu belirtti. Haber verilmesi üzerine belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlattı.

2 saat sonra çile bitti

Su patlağı, 2 saatlik çalışmanın ardından tamir edildi. Rahat bir nefes aldıklarını belirten cadde esnafından Zeki Atasoy ve Muzaffer Arabacı, TESKİ ekiplerine saatler süren çabaları nedeniyle teşekkür etti.