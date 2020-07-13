Edinilen bilgiye göre, Mutki'nin Kaşak köyü muhtarı Nevzat Gültekin'in oğlu Maşallah Gültekin, çıktığı arazide yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Otopsisi yapılan Maşallah Gültekin defnedilmek üzere köyüne gönderildi.