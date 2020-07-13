Edinilen bilgiye göre, Mutki'nin Kaşak köyü muhtarı Nevzat Gültekin'in oğlu Maşallah Gültekin, çıktığı arazide yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Otopsisi yapılan Maşallah Gültekin defnedilmek üzere köyüne gönderildi.
Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti
13.07.2020 - 22:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Mutki ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım çarpması sonucu Maşallah Gültekin isimli vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mutki'nin Kaşak köyü muhtarı Nevzat Gültekin'in oğlu Maşallah Gültekin, çıktığı arazide yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bitlis,
717822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717822.aspx
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