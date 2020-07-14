Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri olan İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı milletimizin iradesini gösteren zafer fotoğraflarının yer 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü Sergisi açıldı. Açılışta, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ersan Dikili, DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdür vekili Özkan Polat ve davetliler katıldı. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu katındaki ana sergi alanında bulunan sergide darbe girişimini bastırırken şehit olanların fotoğrafları ve darbe gecesi çekilen 45 fotoğraf yer aldı. Dış hatlarda ise A-B kontuarlarında bulunan foto bloklar halindeki 10 adet fotoğraf ve darbe gecesi zarar gören bir araçta 12 gün boyunca sergilenecek.

AZİZ VATANIMIZI İŞGALE YELTENDİLER

İstanbul Havalimanı’nda açılışı gerçekleştirilen Zafer Fotoğrafları sergisinin açılışında bir konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik “15 Temmuz 2016 gecesi aziz vatanımızı işgale yeltenen Fetullahçı teröristlere karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları, havalimanlarını doldurarak bu hain darbe girişimine dur dememizin üzerinden 4 sene geçti. Bu ihanet girişiminin en önemli hedeflerinden biri de hiç şüphesiz ülkemizin küresel projelerini akamete uğratmaktı. Bu anlamda İstanbul havalimanında bu etkinliği düzenliyor olmamızı da son derece manidar bir tevafuk olarak görüyorum. Milletçe el ele vererek hem irademize sahip çıktık küresel şeytanların maşalarını hüsrana uğrattık, hem de 2023 hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ettik. Bugün burada Türkiye’nin yüz akı bir projeyi büyük bir başarıyla işleten yerli ve milli firmamız İGA ile hem şehitlerimizin aziz ruhlarını yad ediyor, hem de geleceğe yönelik heyecanımızı ve umutlarımızı tazeliyoruz" dedi.