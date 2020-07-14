Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 123 evde 572 kişinin karantinada olduğunu duyurdu. Tedbirler konusunda da uyaran Mutlu, "Değerli Vatandaşlarımız; ilçemizde salgın hastalık rakamlarımız her geçen gün daha da ciddileşiyor. 123 hanemizde 572 vatandaşımız karantina altında. Tedbirlere ne kadar az uyarsak güzel günler o kadar uzaklaşıyor. Sevdiklerinizin sağlığı için bizlere yardımcı olmanızı tekrar rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Araban'da 572 kişiye koronavirüs karantinası
14.07.2020 - 16:08 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallerde toplam 123 evde 572 kişi karantinada bulunuyor.
Etiketler : Araban,
717969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717969.aspx
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