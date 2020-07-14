Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 123 evde 572 kişinin karantinada olduğunu duyurdu. Tedbirler konusunda da uyaran Mutlu, "Değerli Vatandaşlarımız; ilçemizde salgın hastalık rakamlarımız her geçen gün daha da ciddileşiyor. 123 hanemizde 572 vatandaşımız karantina altında. Tedbirlere ne kadar az uyarsak güzel günler o kadar uzaklaşıyor. Sevdiklerinizin sağlığı için bizlere yardımcı olmanızı tekrar rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.