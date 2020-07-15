Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı. Alevlerin tamamen sardığı evde mahsur kalan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve Bekil, köylülerin tüm çabalarına rağmen evden çıkarılamadı. Yangını söndürüp eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu. Alpağut köyü muhtarı İmran Çetin “Evde 7 kişi yaşıyordu. 5 kişi camdan atlamış. Ama 2 çocuğumuzu kaybettik. Evde soba yokmuş. Muhtemelen elektrikten çıktı yangın” dedi.
İki kardeşin cesedi birbirine sarılmış hâlde bulundu
15.07.2020 - 04:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Hayallar Mahallesi'nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde gece henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı.
Etiketler : yangın,
718072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718072.aspx
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