Suriye’nin M-4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi devam ederken kimliği belirsiz kişiler dün Rus askeri aracına saldırdı. Bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda 3 Rus askeri yaralandı. Olayın ardından, yaralanan askerler diğer Rus askerlerinin yardımıyla askeri araçlarla tedavi için hastaneye kaldırılırken görüntülendi.
M-4 karayolundaki saldırıda yaralanan Rus askerler görüntülendi
15.07.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de bulunan M-4 karayolunda Rus devriyesine yönelik saldırıda yaralanan 3 Rus asker görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,
718151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718151.aspx
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