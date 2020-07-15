Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın her gün açıkladığı vaka sayılarında altını çizerek dikkat çektiği 5 ilden biri olan Gaziantep’te alınan önlemler vatandaşlar tarafından adeta hiçe sayılıyor. Ne virüsten ne de ceza yemekten kaçınmayan vatandaşlara her gün denetimlerde cezai işlem uygulanıyor. Son 5 gündür kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymamakta ısrar eden 21 bin 864 kişiye cezai işlem uygulandı.