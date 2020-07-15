Şanlıurfa Valiliğinden yapıla açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Bozova'da 2, Eyyübiye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 30, Siverek'te 3 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.Öte yandan, kentte 64 evdeki karantina ise sona erdirildi.
65 ev karantinaya alındı
15.07.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,karantina,korona,ev,
718229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718229.aspx
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