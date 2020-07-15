Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, aslen Karslı olan ve yaklaşık 20 yıldır İstanbul Çekmeköy’de yaşayan Figen Karadağ, 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ ile birlikte 2 hafta önce memleketi Kars’a geldi. Şehitler Mahallesi’nde ev almak için memleketi Kars’a gelen Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ, satın alacağı ev için 2 gün pazarlık etti ardından geçtiğimiz cuma gününden itibaren anne ve oğlundan haber alınamadı. Ankara’da yaşayan ve 10 Temmuz’dan itibaren ailesine ulaşamayan Figen Karadağ’ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek annesinin ve kardeşinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kars Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek 5 gündür haber alınamayan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ı arama çalışması başlattı. Anne ve oğlunu arama çalışması Kars’ta ve çevre illerde devam ediyor.

Figen Karadağ’ın abisi Fikret Saltık, kardeşinin ve yeğeninin bir an önce bulunmasını için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.