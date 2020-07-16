Edinilen bilgiye göre, kaza Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. 17 yaşındaki C.G., motosikletle kasaba pazarının içerisinde motosikleti ile seyir halindeyken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu duvara çarptı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki C.G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Motosikletle duvara çarpan genç hayatını kaybetti
16.07.2020 - 14:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de 17 yaşındaki genç, motosikletle duvara çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,
718451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718451.aspx
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