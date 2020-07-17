Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurna Köy Gişeleri'nde meydana geldi. 34 GA 3595 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken devrildi. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak yaralı şoförü aracın içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.