Olay, İlçeye bağlı Elmalı Köyü Cevizli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye görne, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 24 yaşındaki Serkan Sözden, dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sözden'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastane morguna kaldırılan ve otopsi yapılan Sözden'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Bingöl'de direkten düşen işçi hayatını kaybetti
17.07.2020 - 11:00 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde bir mezra da elektrik direğinde çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.
Olay, İlçeye bağlı Elmalı Köyü Cevizli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye görne, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 24 yaşındaki Serkan Sözden, dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sözden'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bingöl,direkten düşen işçi,
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