Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 2, Bozova’da 5, Ceylanpınar'da 10, Eyyübiye'de 9, Haliliye'de 24, Karaköprü’de 29, Siverek’te 4, Suruç’ta 15, Viranşehir’de 5 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 81 evde karantina sona erdirildi.
Şanlıurfa’da 103 ev karantinaya alındı
17.07.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 13 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 2, Bozova’da 5, Ceylanpınar'da 10, Eyyübiye'de 9, Haliliye'de 24, Karaköprü’de 29, Siverek’te 4, Suruç’ta 15, Viranşehir’de 5 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,
718669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718669.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER